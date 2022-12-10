اليوم السابع
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جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا حاول تهريب 1731 عبوة دوائية عبر الترانزيت الداخلي

السبت، 10 ديسمبر 2022 08:39 م
جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا حاول تهريب 1731 عبوة دوائية عبر الترانزيت الداخلي رجال الجمارك و المضبوطات
كتب محمود عبد الغني

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور ماجد موسى المدير العام محاولة راكب مصرى تهريب كمية كبيرة من الأدوية بمختلف أنواعها.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الخرطوم فى صالة الترانزيت استوقف أشرف عدلى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر بالصالة أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة دخولا إلى صالة الطيران الداخلى، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقيبتين هاندباج حوزته وجد كمية من الأدوية المتنوعة.

قام سامح زاهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بالعرض على أحمد أبو بكر مدير الجمرك والذى كلف هيثم رجب الدمرداش مأمور الجمرك بإحضار باقى حقائب الراكب وعددهم ثلاثة، وبتفتيشهم على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد عبد العال مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب يشتبه أن تكون دوائية أيضا.

بالتفتيش اليدوى وجد ١٧٣١ عبوة دوائية متنوعة ( شرائط، اكياس، امبولات، بخاخات) تم تكليف لجنة مكونة من أحمد إبراهيم ومحمود فتحى وامانى عبد الله وعبد الله حمدى ومحمد فتح الله وعبد القادر السيد وعمرو ماهر تحت اشراف سامح زاهر مدير الحركة وذلك لعد وجرد وتصنيف وتحريز المضبوطات واتمام محضر الضبط

أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٦٤ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.

 
 
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