جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 720 عبوة مستحضرات تجميل وهواتف وساعات ذكية

كتب محمود عبد الغني

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل والتليفونات والسماعات والساعات الذكية.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي، استوقف عماد صلاح سالم مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي الصعيدي مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم بتكليف احمد صبري عطية مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٧٢٠ عبوة مستحضرات تجميل و ١٦ ساعة ذكية و ١٠ تليفونات محمولة و ٥ سماعات.

شارك في الضبط والجرد وتحريز المضبوطات كل من أحمد عادل فتحي و حسام محمد الشافعي و مصطفي حسن و أحمد عبد الواحد و بسمه حسني و كريم يوسف مآمير الجمرك وجورج الفونس مدير الحركة.

امر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦٢ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.