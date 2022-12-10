اليوم السابع
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بايدن يدعو كوبا إلى الإفراج عن "المئات من المعتقلين السياسيين"

السبت، 10 ديسمبر 2022 06:00 ص
بايدن يدعو كوبا إلى الإفراج عن "المئات من المعتقلين السياسيين" الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن سلطات كوبا إلى الإفراج عن الأشخاص المعتقلين أثناء موجة الاحتجاجات في كوبا عام 2021.

وقال بايدن في بيان له بمناسبة "يوم حقوق الإنسان"، الجمعة: "أدعو مجددا إلى الإفراج عن المئات من المعتقلين السياسيين في كوبا، الذين لا يزالون محتجزين في أعقاب احتجاجات 11 يوليو عام 2021".

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة "تدعم الشعب الكوبي في نضاله من أجل حقوق الإنسان وصوته في تقرير المصير".

وأكد: "نعتزم مواصلة الدعوات للإفراج عن جميع من تم سجنهم أثناء عملية القمع القاسية، وكذلك محاسبة المسؤولين الكوبيين المتورطين في العنف ضد المحتجين السلميين".

يذكر أن السلطات القضائية في كوبا أصدرت 127 حكما بالسجن في مارس الماضي و30 حكما بالسجن في يونيو الماضي بحق المشاركين في احتجاجات عام 2021.


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