اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات لبائع أنابيب لاتجاره فى المواد المخدرة ببورسعيد

السبت، 10 ديسمبر 2022 05:42 م
المشدد 3 سنوات لبائع أنابيب لاتجاره فى المواد المخدرة ببورسعيد المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة
بورسعيد - محمد عزام

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قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بمستودع أنابيب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
 
وتعود تفاصيل القضية رقم 7223 لسنة 2022 جنح الزهور، والمقيدة برقم 1206 لسنة 2022 كلي بورسعيد، إلى أنه في يوم 9 من أكتوبر 2022، جرى اتهام "م.ا.ا" 33 عامًا، عامل بمستودع أنابيب، بحيازة بقصد الإتجار مخدر نبات الحشيش.
 
وتضمن قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات المختصة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لنبات الحشيش والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
 
 
 

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