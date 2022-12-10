وأضاف مكتب الأرصاد - حسبما نقلت شبكة (إيه بى إس - سى بى إن) الفلبينية اليوم السبت، أنه خلال الـ 24 ساعة المقبلة، قد تتعرض مناطق "باتانس" و"جزيرة بابويان" و"أباياو" والأجزء الشمالى من "إيلوكوس نورت" و"كاجيان" إلى هبات رياح عرضية مرتبطة بالرياح الموسمية الشمالية الشرقية.

وأشار إلى أن "الظروف قد تكون محفوفة بالمخطر بالنسبة لهؤلاء الذين يستخدمون المراكب البحرية الصغيرة، وننصح البحارة باتخاذ تدابير وقائية عند المغامرة والذهاب إلى البحر، وتجنب - إذا أمكن - الإبحار فى تلك الظروف".

