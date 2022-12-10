الغياب 3 جلسات متتالية.. اعرف حالات سحب الثقة من أعضاء اتحادات الطلاب بالجامعات

كتب: محمد صبحى

مع انتهاء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعى 2022 / 2023، والانتهاء من انتخاب رؤساء اتحاد طلاب الجامعات وأمناء اللجان ينشر "اليوم السابع" الحالات التى يجوز فيها إسقاط عضوية أعضاء الاتحادات الطلابية وفقا لنصوص اللائحة المنظمة لعمل الاتحادات الطلابية:-

وحددت اللائحة حالات سقوط أو سحب الثقة أو انتهاء العضوية حيث نصت على أن تسقط عضوية مجلس الاتحاد أو اللجنة عن كل عضو يتخلف عن حضور الاجتماعات لمدة 3 جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أو اللجنة ، ومع عدد الاخلال بالعقوبات الجنائية والجزاءات التأديبية المقررة قانونا يجوز لمجلس الاتحاد أن يوقع على أي عضو من أعضائه أو أعضاء اللجان الذى يثبت فى حقه مخالفة القواعد المنظمة للاتحادات الطلابية أو التقاليد والقيم الجامعية أو الإخلال بنظام مجلس الاتحاد أو لجانه أو الإضرار بمصالحه وذلك بعد سماع أقواله أحد الجزاءات التالية بداية من لفت النظر ، ووقف العضو عن ممارسة أنشطة الاتحاد لمدة أقصاها شهران وإسقاط العضوية من المنصب الذى يشغله ، ولا يعتبر الجزاء نهائيا إلا بعد اعتماده من لجنة خماسية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة .