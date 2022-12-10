وأوضحت الوزارة - في بيان نقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري - أن القوات الروسية واصلت عملياتها الهجومية ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 جنديا أوكرانيا في دونيتسك، مشيرة إلى إحباط الجيش الروسي لهجومين للقوات الأوكرانية حيث تم القضاء على نحو 60 جنديا أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية سيطرت على خطوط مهمة في اتجاه "كراسنو - ليمان" في ظل تراجع القوات الأوكرانية، لافتة إلى القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك، بالإضافة إلى استهداف مجموعتين تابعتين للقوات الأوكرانية كانتا تحاولان القيام بعمليات استطلاع وتخريب في منطقة فلاديميروفكا، والقضاء على 40 عسكريا وتدمير ناقلتي جنود مصفحتين و4 شاحنات صغيرة.

وأشارت الوزارة إلى تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية لـ 4 طائرات مسيرة، واعتراض 10 صواريخ من نوع "هيمارس" و"أوراغان"، ومحطة ردار أمريكية من نوع "AN/TPQ-36".

وفي سياق آخر، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم، تقديم أكثر من 4 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى سكان إحدى القرى النائية في محافظة حلب السورية.

وذكر المركز - في بيان - أن القوات الروسية المساعدات الإنسانية إلى سكان قرية عين البيضاء بمحافظة حلب، مشيرا إلى أن العسكريين الروس قدموا مئات الحصص الغذائية لسكان هذه المنطقة، بالتنسيق مع إدارة محافظة حلب.

