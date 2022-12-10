اليوم السابع
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الداخلية تسقط 592 عنصرا إجراميا فى مداهمات أمنية.. فيديو

السبت، 10 ديسمبر 2022 05:31 م
الداخلية تسقط 592 عنصرا إجراميا فى مداهمات أمنية.. فيديو الداخلية تسقط 592 عنصرا اجراميا في مداهمات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت الجهود خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 
 
استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") حيث نجحت في ضبط 88 متهما، وبحوزتهم (32 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 54 قطعة سلاح أبيض).
 
 
وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط 592 عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ – القليوبية - السويس - قنا - الشرقية – المنيا - بورسعيد – الإسكندرية – المنوفية – سوهاج - الأقصر – البحر الأحمر – جنوب سيناء – دمياط – مطروح – الإسماعيلية – أسوان – البحيرة – الفيوم – بنى سويف) وبحوزتهم (294 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.
 
 

الداخلية

العناصر الاجرامية

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