أخبار الاقتصاد اليوم.. منصة مصر الرقمية تضم أكثر من 165 خدمة حكومية

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 10-12-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية والتى تضم الآن أكثر من 165 خدمة حكومية رقمية

وزير الاتصالات: منصة مصر الرقمية تضم أكثر من 165 خدمة حكومية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية والتوسع فى خدمات الحوسبة السحابية باعتبارها ممكنا رئيسيا للتحول الرقمى.

وأوضح أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية والتى تضم الآن أكثر من 165 خدمة حكومية رقمية؛ مشيرا إلى تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى مصر لتصبح هى الأولى على مستوى القارة الأفريقية بمتوسط سرعة ما يقرب من 45 ميجابت ثانية فى أكتوبر 2022 مقارنة بالمركز الأربعين على مستوى القارة فى يناير 2019 بمتوسط سرعة كان يقدر بــ 6.51 ميجابت/ ثانية، وذلك وفقًا لشركة أوكلا العالمية، لافتا إلى تقدم مصر فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر مؤخرا عن البنك الدولى؛ حيث صنفت ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر.

رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض خطة توطين الصناعة أمام الشركات الفرنسية

قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية صناعة السيارات من المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث تهتم الدولة المصرية بتصنيع السيارات وليس تجميعها فقط، لافتاً إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها واحدة من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها في خطة ورؤية المنطقة الاقتصادية 2020/2025.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الحوارية التي أقامتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر بين رئيس المنطقة الاقتصادية والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي مع ممثلي الشركات الفرنسية الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وفتح آفاق التعاون بين الجانبين.

الإسكان: البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" من أهم برامج الإسكان على مستوى العالم

حصد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى المركز الثانى بجائرة الإدارة المبتكرة Innovative Management Award لعام 2022 ، ضمن فعاليات المائدة المستديرة الحادية والأربعين لمؤسسة الرابطة الأفريقية للإدارة العامة AAPAM، والمنعقدة خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر الجارى بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن هذه الجائزة هى الثالثة لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى خلال أسبوعين فقط، مضيفًا أن البرنامج الرئاسى "سكن كل المصريين" أصبح من أهم برامج الإسكان على مستوى العالم.

وأوضحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن الجائزة تركز على نشر ثقافة الإبداع والابتكار فى القطاع الحكومي، وتسلط الضوء على إنشاء المنصات الإلكترونية للأعمال الحكومية بما يوفر الشفافية اللازمة للمواطنين، وتستهدف المؤسسات التى تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063

المالية: تنمية الوعى لدى العاملين ومجتمع الأعمال لتبسيط الإجراءات وجذب استثمارات

أصدرت وزارة المالية، دليلًا مبسطًا بالمزايا والحوافز الضريبية والجمركية المقررة للمستثمرين بقوانين الضرائب والجمارك والاستثمار وغيرها، موضحًا فيه قواعد وإجراءات الاستفادة من هذه المزايا؛ إدراكًا لأهمية تنمية الوعى الضريبي والجمركي لدى مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع القاعدة التصديرية، ومن ثم تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة؛ على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنمية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، باستمرار تحديث الدليل المبسط بالمزايا والحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين، كلما تقررت حوافز ومزايا جديدة بقوانين الضرائب والجمارك والاستثمار وغيرها؛ ومد جسور التواصل مع مجتمع الأعمال، لتوعيته بما تتضمنه التشريعات المصرية من حزم تحفيزية داعمة للأنشطة الاستثمارية، تتكامل مع توفير بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التوسعات التنموية والإنتاجية، لتدفع الحركة الاستثمارية بفرص تنموية واعدة.

وزير التموين: إلغاء الرسوم على المشغولات الذهبية المصدرة للخارج

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر صحفى على هامش معرض الذهب، إلغاء كافة الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية فى مشروع القانون الجديد الخاص بالمعادن، فى إطار استراتيجية تطوير صناعة الذهب فى مصر.

وطالبت مصانع الذهب بإلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج والمحددة بـ 0.5%، وذلك لتشجيع التصدير وزيادة العملة الصعبة فى البلاد فى ظل الظروف الحالية، وكذلك مع تراجع ملحوظ فى مبيعات المشغولات الذهبية فى مصر.

ومن جانبه، أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين فى تصريحات له على هامش معرض الذهب نبيو، أن إلغاء رسوم تصدير الذهب خاصة الرسوم المعروفة باسم رسوم التثمين يساهم فى تحقيق عوائد تصديرية من الدولار ويساعد المصانع فى تصريف المشغولات الذهبية لديها خاصة عقب تراجع المبيعات فى السوق الداخلي.