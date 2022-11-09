70 ألف جنيه.. قيمة جوائز جامعة بنها للفائزين بـ"هاكاثون" الحكومة الذكية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها عن إقامة هاكاثون الحكومة الذكية في فبراير 2023، والذي يأتي من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي، كذلك السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ومن ناحيته أشار الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إلى أن الفائزين في الهاكاثون سوف يحصلون على جوائز مالية بإجمالي 70 ألف جنيه مصري مقدمة من جامعة بنها؛ في 7 مسارات، يحصل الأول على جائزة قيمتها 5000 جنيه، والمركز الثاني 3000 جنيه، والمركز الثالث 2000 جنيه.

وأضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه هناك جوائز أخرى قيمة مقدمة من الشركات الراعية وسيتم الإعلان عنها، كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم للجامعات الأهلية المصرية الجديدة، وكذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبدوره أفاد دكتور إسلام الشعراوي المدير التنفيذي للمعلومات، أن هاكاثون الحكومة الذكية يهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي "التوثيق الذكي، الهوية الذكية، الديموقراطية الذكية، الخدمات الذكية، الإعلام الذكي، التواصل الذكي، المجتمع الذكي، الحوكمة الذكية، القيادة الذكية، التخطيط الذكي، الحركة الذكية، التتبع الذكي، الرقابة الذكية، التأمين الذكي".

وأوضح الدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذي للمعلومات، أنه تم فتح باب التسجيل بداية من الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022، وينتهي التسجيل في 31 ديسمبر 2022، كما سيتم الإعلان عن الجلسات التعريفية وغيرها من المعلومات من خلال موقع الهاكاثون وموقع جامعة بنها.

وأضاف، أنه قد شارك بهاكاثون المدن الذكية والذي أطلق في عام 2021 عدد 478 فريق يمثلون 50 جامعة مصرية ما بين حكومية وخاصة وأهليه تأهل للمرحلة النهائية عدد 40 فريق من 25 جامعة.