40 صورة تحكى قصة 215 مشروعا يتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بجرجا

سوهاج محمود مقبول

مدينة جرجا واحدة من المدن الشمالية لمحافظة سوهاج التى استهدفتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال 27 قرية ، بإجمالي عدد مشروعات 215 مشروعا، تم البدء فيها جميعا بنسب تنفيذ متفاوتة.



جاءت المبادرة تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة لتغير الواقع بها من أجل مستقبل أفضل، حيث شملت المبادرة كافة مناحى الحياة تعليمية صحية بنية تحتية وكان فى مقدمة تلك المشروعات التى بدأت بالفعل هو مشروع الصرف الصحى المشروع الذى يساهم فى حماية المنازل القروية من شبح الانهيار بسبب تزايد منسوب المياه الجوفية بها.



1 – بلغ عدد المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة جرجا 215 مشروعا ضمن المبادرة.



2 - في قطاع الصرف الصحى " 28 مشروعا للصرف الصحي، ومحطة معالجة المحاسنة.



3 – في قطاع مياه الشرب 19مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب، ومحطة مياه شرب.



4 – في قطاع الكهرباء 27 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء.



5 – في قطاع الصحة إنشاء وتطوير 21 وحدة صحية، منها 16 وحدة إنشاء جديد، و 5 وحدات رفع كفاءة، بالإضافة إلى إنشاء 4 مراكز جديدة لطب الأسرة وإنشاء 4 نقاط إسعاف.



6 – في قطاع الطرق إنشاء ورفع كفاءة 5 طرق داخلية.



7 – في قطاع المجمعات إنشاء 5 مجمعات للخدمات الحكومية، و 5 مجمعات للخدمات الزراعية.



8 - إنشاء وتطوير 4 مراكز للشباب، بالإضافة إلى إنشاء 2 مركز لتنمية الأسرة والطفل، ورفع كفاءة 2 وحدة اجتماعية، إنشاء مركز تأهيل اجتماعي ".



9 – وهناك " إنشاء وتطوير مدارس، تطوير ورفع كفاءة مراكز البريد، تبطين الترع، إنشاء مجمع حرفي بقرية " بيت خلاف " .



10 - تم الانتهاء من 86 من تلك المشروعات بنسب تنفيذ 100%، في قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، ومنشآت التضامن الاجتماعي، وإنشاء المدارس، ورفع كفاءة مكاتب البريد"، لافتا إلى استمرار العمل في باقي المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة .





توسعة مياه الشرب والصرف الصحي بجرجا



توسعة مياه الشرب والصرف الصحي بجرجا



توسعة مياه الشرب والصرف الصحي بجرجا



توسعة مياه الشرب والصرف الصحي بجرجا



توسعة مياه الشرب والصرف الصحي بجرجا



توسعة مياه الشرب والصرف الصحي بجرجا



مجمع خدمات البربا بجرجا



مجمع خدمات البربا بجرجا



مجمع خدمات البربا بجرجا



مجمع خدمات البربا بجرجا



مجمع خدمات البربا بجرجا



مجمع خدمات البربا بجرجا



مجمع خدمات البربا بجرجا



مجمع خدمات البربا بجرجا



مجمع خدمات البربا بجرجا



مجمع خدمات البربا بجرجا



مجمع خدمات زراعية البربا



مجمع خدمات زراعية البربا



مجمع خدمات زراعية البربا



مجمع خدمات زراعية البربا



مجمع خدمات زراعية البربا



مجمع خدمات زراعية البربا



مجمع خدمات زراعية البربا



مركز تنمية الاسرة والطفل بيت داوود



مركز تنمية الاسرة والطفل بيت داوود



مركز تنمية الاسرة والطفل بيت داوود



مركز تنمية الاسرة والطفل بيت داوود



مركز تنمية الاسرة والطفل بيت داوود



مركز تنمية الاسرة والطفل بيت داوود



مركز تنمية الاسرة والطفل بيت داوود



مركز تنمية الاسرة والطفل بيت داوود



نقطة اسعاف جرجا الرئيسي



نقطة اسعاف جرجا الرئيسي



نقطة اسعاف جرجا الرئيسي



نقطة اسعاف جرجا الرئيسي



نقطة اسعاف جرجا الرئيسي



نقطة اسعاف جرجا الرئيسي



نقطة اسعاف جرجا الرئيسي



نقطة اسعاف جرجا الرئيسي