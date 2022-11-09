13 معلومة قانونية تحميك من النصب

كتب – أحمد عبد الهادى

القانون لا يحمي المغفلين، جملة نسمعها بشكل يومي ردا علي ما يتعرض له البعض من عمليات نصب، سواء عن طريق المستريحين الذين ظهروا مؤخرا، وكذلك النصب في بعد الاماكن التي تبيع سلع مغشوشة، وفى ظل ازدياد عمليات النصب، ووقوع الكثيرين ضحايا لها، والدخول فى متاهة إثبات حقوقهم دون جدوى، يقدم اليوم السابع شرحا مبسطا لتلك المقولة.

ويقدم اليوم السابع نقاط هامة وضعها قانونين لعدم الوقوع فيها:

- عدم توقيع أي ورقة أو عقد قبل أن تقرأ بنوده جيداً.

- ألا تشترِي أي سيارة خارج دائرة الترخيص والمركبات، إلا لو كنت تسطيع الكشف عن ملف السيارة في القسم التابعة له.

-لا تدفع أجرة المنزل دون أن تأخذ من المالك وصل يفيد بالدفع في حالة الايجار.

- لا تتأخر في تقديم شكري عاجلة إذا تعرضت لأي ضرر، حتي لا يفعلها خصمك قبلك وتفقد حقك.

- إستشارة محامٍ قبل أي إجراء ممكن أن يرتب عليك ضرراً فيه.

- لا توّقع مخالصة من العمل قبل أن تأخذ كافة مستحقاتك القانونية.

- لا تترك بطاقتك الائتمانية لآحد، ولا أي وثائق خاصة بك مهما كانت.

- بلاش تسجل مكالمات هاتفية، لأنها تعرضك للمُساءلة القانونية خاصة وأنها بدون علم المقصود بها.

- يجب الا تسب أحداً على السوشيال ميديا لأنها تعرضك للحبس و للمساءلة القانونية.

- لو تعرضت للتهديد أو الابتزاز ، لا تتأخر عن إخبار قسم الجرائم الإلكترونية التابع له .

- لا تُعطِ أحداً مالاً دون أن توّثق عن طريق وصل أمانة او ورقة مكتوب فيها صياغة مناسبة تثبت أنك قد أعطيته مال.

- يجب آنك تكتب عقودك عند محام، فهو أدرى وأعلم منك بكيفية صياغتها وتوثيقها ، بما يتماشى مع مصلحتك.

- إياك تشتري عقارا على الخريطة قبل أن تتاكد أنه حصل على الموافقات الحكومية والتراخيص مع الضمانات وعليك الذهاب لموقع المشروع بنفسك.