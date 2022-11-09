اليوم السابع
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10 تكليفات عاجلة من وزير الرى لقيادات الوزارة المرحلة القادمة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:00 ص
10 تكليفات عاجلة من وزير الرى لقيادات الوزارة المرحلة القادمة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وعدد من قيادات مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط ورؤساء الإدارات المركزية بمحافظات الوجه القبلى ،لمتابعة موقف المشروعات الجارية حالياً ، ومناقشة أبرز التحديات التى تواجه منظومة العمل بالادارات وسبل التعامل الفعال معها.

 

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التكليفات:

 

1- التواصل الفعال مع المنتفعين لحل شكواهم فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة .

 

2- السعى للإرتقاء بدور مهندسى وموظفى الرى وتوفير كافة أشكال الدعم لهم للقيام بمهامهم الوظيفية .

 

3تحديد الاولويات والبدائل المتاحة لتأهيل الترع ومراعاه البعد البيئي والحفاظ علي الأشجار

 

4- الري الحديث جزء من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسته من جميع الأبعاد .

 

5-التأكيد على فرض غرامات تبديد المياه حال إستخدام الرى بالغمر فى الأراضى الرملية.

 

6-متابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ.

 

7- الإستمرار فى حملات الإزالات بمختلف المحافظات ، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإزالة المخلفات ونواتج تطهيرات الترع والمصارف.

 

8- تركيز مجهودات الإدارات بالوجه القبلى علي صيانة وتطهير مخرات السيول بالوجه القبلى، والتوجيه بسرعة إتمام أعمال المرور علىكافة المخرات خلال إسبوع .

 

9- استمرار التنسيق بين قطاع التوسع الأفقى والإدارات المركزية بالوجه القبلى لمتابعة منشآت الحماية ، والنظر في إعداد منظومة لمتابعةهذه المنشآت

 

10- المتابعة الدورية لمشروعات حماية السيول ، ووجهت للتفتيش الفني بالوزارة للقيام بالمتابعة الدورية لأعمال الحماية الجارى تنفيذها.

 

11- العمل على توفير التدريب اللازم ورفع قدرات العاملين بمحطات الرفع ، ومتابعة تطوير الورش التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ،والنظر في عمل تدريب تحويلى للعمالة التابعة للمصلحة.

 

12-استعراض أعمال التطوير السابقة لإستعادة المناسيب الآمنة لبحيرة قارون ، وتوفير مياه من مصرف البطس لإنشاء مصنع لإستخلاصالأملاح من البحيرة .

 

13- استعراض مجهودات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية بالصحراء الشرقية والوادى الجديد ، والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية فيتشغيل الآبار.

 

14- مواصلة العمل على حصر أملاك الوزارة وإختيار أفضل السبل لإستثمارها.

 

15- إجراءات التوعية بقضايا المياه بين المنتفعين

 

16- العمل على توفير التدريب اللازم ورفع قدرات العاملين في مجال التوعية لتحقيق المزيد من التواصل الفعال مع المنتفعين


وزير الرى

المياه

الرى الحديث

تبطين الترع



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