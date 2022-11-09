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يوسف الحسينى: مؤتمر سناء سيف كله متناقضات وسؤال نهاد أبو القمصان لم يجد إجابة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:43 ص
يوسف الحسينى: مؤتمر سناء سيف كله متناقضات وسؤال نهاد أبو القمصان لم يجد إجابة يوسف الحسينى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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تساءل الإعلامي يوسف الحسيني، عن مؤتمر "سناء سيف"، قائلا: "هي ندوة.. ولا محاضرة.. ونقاش وأسئلة وأجوبة.. لما اسال السؤال مش يتجاوب عليا.. دي غريبة جدا.. يعني السؤال مش جاي على هوايا.. اقوم انهي وامشي.. طب ازاي.. كلها متناقضات". 
 
وأضاف يوسف الحسيني، خلال برنامج "التاسعة": "نهاد أبو القمصان مع حفظ الألقاب والتقدير.. دي ناشطة حقوقية بارزة ومحامية معروفة.. تتحدث عن الحقوق والحريات وحريات الرأي والتعبير.. ولديها سيرة ذاتية قوية فى مجال حقوق الانسان.. طب خد حقها فى السؤال.. لا مش حصل.. سألت وهل اتجاوب عليها.. لا مش حصل". 
 
وتابع يوسف الحسيني": "ناشطة كانت من الحاضرين فى المؤتمر.. وكانت تتحدث عن الانجليزية.. وقالت ازاي مش خدت نهاد ابو القمصان وقتها فى السؤال والإجابة عليه.. السيدة الفاضلة تتساءل ازاي مش تاخد حقها فى الكلام ومن حقها أن تسمع اجابات عن سؤالها".
 

يوسف الحسينى

علاء عبد الفتاح

الإعلامى يوسف الحسينى

برنامج التاسعة

اخبار مصر



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