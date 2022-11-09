يوسف الحسينى: علاء عبد الفتاح طالب بحرق جثث الضباط.. ينفع حد يقول ده هزار؟!

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

فند الإعلامى يوسف الحسينى، التغريدات التى يكتبها السجين علاء عبد الفتاح على حسابه فى "تويتر"، قائلا: "فى تدوينة لعلاء بيتكلم عن تنظيم مسلح لاغتيال ضباط الداخلية بشكل عشوائى".. الجلالة بتاخد علاء.. وبيقول محدش يعمل تنظيم مسلح للقتل والاغتيال.. بيحرض على الاغتيال.. وبيقول ان ضباط الداخلية أنهم مجرمين.. بيتكلم بشكل شامل.. دي حرية الرأي والتعبير.. بيقول تنظيم مسلح لاغتيال ضباط الداخلية".

وأضاف يوسف الحسينى، خلال برنامج "التاسعة"، الذي يعرض على القناة الأولي: "البعض يفسر كلام علاء أنه عاوز يعمل تنظيم مسلح لاغتيال ضباط الداخلية.. ممكن حد يفسرها كده.. وممكن حد يقول ده بيشجع على وجود تنظيم مسلح لاغتيال ضباط الداخلية.. بشكل عشوائي.. بس خد بالك علاء ناشط سياسي طب ازاي؟".

وتابع الإعلامي يوسف الحسيني: "فين السياسة فى كلام علاء ده.. ده تحريض على قتل الضباط.. وفى تدوينه تاني بيتكلم عن الشماتة فى الموت.. الشماتة فى الموت ونبذ الأهالي.. بس كلها كراهية.. علاء بيتكلم عن حرق أقسام الشرطة وقتل الضباط.. وكمان مش بس كده.. ده بيطالب بحرق جثث الضباط.. حد هيقول بيهزر.. ده هزار؟!.. هو ده ينفع فيه هزار.. ينفع نقول الكلام ده ويكون عادي؟!.. هو ده اسمه يسار؟!".