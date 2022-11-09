اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

يوسف الحسينى: علاء عبد الفتاح طالب بحرق جثث الضباط.. ينفع حد يقول ده هزار؟!

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:28 ص
يوسف الحسينى: علاء عبد الفتاح طالب بحرق جثث الضباط.. ينفع حد يقول ده هزار؟! يوسف الحسينى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فند الإعلامى يوسف الحسينى، التغريدات التى يكتبها السجين علاء عبد الفتاح على حسابه فى "تويتر"، قائلا: "فى تدوينة لعلاء بيتكلم عن تنظيم مسلح لاغتيال ضباط الداخلية بشكل عشوائى".. الجلالة بتاخد علاء.. وبيقول محدش يعمل تنظيم مسلح للقتل والاغتيال.. بيحرض على الاغتيال.. وبيقول ان ضباط الداخلية أنهم مجرمين.. بيتكلم بشكل شامل.. دي حرية الرأي والتعبير.. بيقول تنظيم مسلح لاغتيال ضباط الداخلية".
 
وأضاف يوسف الحسينى، خلال برنامج "التاسعة"، الذي يعرض على القناة الأولي: "البعض يفسر كلام علاء أنه عاوز يعمل تنظيم مسلح لاغتيال ضباط الداخلية.. ممكن حد يفسرها كده.. وممكن حد يقول ده بيشجع على وجود تنظيم مسلح لاغتيال ضباط الداخلية.. بشكل عشوائي.. بس خد بالك علاء ناشط سياسي طب ازاي؟". 
 
وتابع الإعلامي يوسف الحسيني: "فين السياسة فى كلام علاء ده.. ده تحريض على قتل الضباط.. وفى تدوينه تاني بيتكلم عن الشماتة فى الموت.. الشماتة فى الموت ونبذ الأهالي.. بس كلها كراهية.. علاء بيتكلم عن حرق أقسام الشرطة وقتل الضباط.. وكمان مش بس كده.. ده بيطالب بحرق جثث الضباط.. حد هيقول بيهزر.. ده هزار؟!.. هو ده ينفع فيه هزار.. ينفع نقول الكلام ده ويكون عادي؟!.. هو ده اسمه يسار؟!".
 

يوسف الحسينى

علاء عبد الفتاح

الإعلامى يوسف الحسينى

برنامج التاسعة

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

شاهد.. علاء عبد الفتاح يهدد بقطع يد الجيش واقتحام الشرطة والإساءة للقضاء

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:22 ص

يوسف الحسينى: علاء عبد الفتاح "حرض" علنا على حرق أقسام الشرطة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:19 ص

يوسف الحسينى: علاء عبد الفتاح خرج لزيارة أبوه ودفنه وهو مدان وعليه حكم

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:09 ص

يوسف الحسينى: علاء عبد الفتاح مسجون بتهم وليس مسجونا سياسيا

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:02 ص

حزب الجيل يرفض الاستقواء بالخارج فى الإفراج عن السجين علاء عبد الفتاح

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:32 ص

نهاد أبو القمصان: علاء عبد الفتاح متهم فى قضايا جنائية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة