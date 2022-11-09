وزيرة التضامن تشارك بحلقة نقاشية عن مخاطر تغير المناخ وتأثيرها على الأطفال

كتبت منال العيسوي

يستضيف جناح الأمم المتحدة الآن بالمنطقة الزرقاء على هامش فاعليات انعقاد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ ، حلقة نقاشية حول تأثير تغيير المناخ على الأطفال وخاصة موجات الحر بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نفين القباج.

وأكد المتحدثين أنه يشكل تغير المناخ تهديد مباشرا على قدرة الطفل على البقاء والنماء والازدهار بشكل طبيعى، وخاصة فى ظل تطور الظواهر الجوية بسبب المناخ واحداث الأعاصير وموجات الحر، التى تتزايد في تواترها وشدتها، فهى تهدد حياة الأطفال وتدمر الهياكل الأساسية الحيوية لعافيتهم.

كما أشار الخبراء العالميين خلال الحلقة النقاشية أنه تتسبب الفيضانات فى إضعاف مرافق المياه والصرف الصحي، وهو الأمر الذى يتسبب فى انتشار أمراض ، تمثل خطراً داهماً على الأطفال بصفة خاصة، فهم الفئة الأقل مسؤولية عن تغير المناخ، إلا أنهم يتحملون العبء الأكبر لتأثيراته.

كما أكد الخبراء إلى أنه يؤدي الجفاف والتغيّر العالمي المواسم سقوط الأمطار إلى فشل المحاصيل وزيادة أسعار الأغذية، وهو الأمر الذى يؤدى إلى انعدام الأمن الغذائي والحرمان من الأغذية للفقراء