اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن تشارك بحلقة نقاشية عن مخاطر تغير المناخ وتأثيرها على الأطفال

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:09 ص
وزيرة التضامن تشارك بحلقة نقاشية عن مخاطر تغير المناخ وتأثيرها على الأطفال وزيرة التضامن تشارك فى حلقة نقاشية عن مخاطر التغير المناخى
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستضيف جناح الأمم المتحدة الآن بالمنطقة الزرقاء على هامش فاعليات انعقاد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ ، حلقة نقاشية حول تأثير تغيير المناخ على الأطفال وخاصة موجات الحر بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نفين القباج.
 
وأكد المتحدثين أنه يشكل تغير المناخ تهديد مباشرا على قدرة الطفل على البقاء والنماء والازدهار بشكل طبيعى، وخاصة فى ظل تطور  الظواهر الجوية بسبب المناخ واحداث الأعاصير وموجات الحر، التى  تتزايد في تواترها وشدتها،  فهى تهدد حياة الأطفال وتدمر الهياكل الأساسية الحيوية لعافيتهم.
 
كما أشار الخبراء العالميين خلال الحلقة النقاشية أنه  تتسبب الفيضانات فى إضعاف مرافق المياه والصرف الصحي، وهو الأمر الذى يتسبب فى  انتشار أمراض ،  تمثل خطراً داهماً على الأطفال بصفة خاصة، فهم  الفئة الأقل مسؤولية عن تغير المناخ، إلا أنهم يتحملون العبء الأكبر لتأثيراته.
 
كما أكد الخبراء إلى أنه يؤدي الجفاف والتغيّر العالمي المواسم سقوط  الأمطار إلى فشل المحاصيل وزيادة أسعار الأغذية، وهو الأمر الذى يؤدى إلى  انعدام الأمن الغذائي والحرمان من الأغذية للفقراء
 
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

حلقة نقاشية عن مخاطر التغير المناخى
حلقة نقاشية عن مخاطر التغير المناخى

وزيرة التضامن تشارك فى حلقة نقاشية عن مخاطر التغير المناخى
وزيرة التضامن تشارك فى حلقة نقاشية عن مخاطر التغير المناخى
 

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة