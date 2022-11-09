ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" ذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن كوريا الشمالية تجرى منذ أشهر سلسلة قياسية من تجارب الأسلحة، بينما توقفت المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي والصاروخي.

وكان الجيش الكوري الجنوبي، أعلن انتشال قطعة من حطام صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية في يوم 2 نوفمبر وتجاوز خط الحدود الشمالي في البحر الشرقي .

وأوضح المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية كيم جون-راك - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية - أن القوات البحرية انتشلت ما يعتقد أنها قطعة من حطام الصاروخ الباليستي القصير المدى لكوريا الشمالية في المياه الواقعة جنوب خط الحدود الشمالي أمس ، مضيفا أنه تم إرسال سفينة الإنقاذ كوانغ يانغ التابعة للقوات البحرية إلى المياه الواقعة في جنوب خط الحدود الشمالي من الجمعة إلى الأحد وانتشلت قطعة من الصاروخ باستخدام جهاز بحث تحت الماء يشغل عن بعد.

وقد أطلقت كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو البحر الشرقي يوم 2 نوفمبر، وسقط أحدها بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، وكانت هذه هي المرة الأولى منذ تقسيم الكوريتين التي يُطلق فيها الشمال صاروخا باليستيا في اتجاه الجنوب متجاوزا خط الحدود الشمالي.

وسقط الصاروخ في أعالي البحار على بعد 26 كيلومترا جنوب خط الحدود الشمالي وهي منطقة على بعد 57 كيلومترا شرق مدينة سوكتشو الشرقية الجنوبية و167 كيلومترا شمال غرب جزيرة أولونغ بالقرب من جزر دوكدو واتجه نحو الجزيرة قبل أن يسقط في المياه الدولية مما دفع السلطات المحلية لإصدار إنذار بغارة جوية.