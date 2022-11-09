اليوم السابع
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وحدة "حياة كريمة" تتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لخدمة سكان النوبة بأسوان

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:20 ص
وحدة "حياة كريمة" تتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لخدمة سكان النوبة بأسوان مشروعات حياة كريمة فى قرية عنيبة نصر النوبة
أسوان - عبد الله صلاح

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تفقدت وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، المشروعات الجارية بقرية عنيبه بمركز نصر النوبة والتى تضم 5 توابع إجمالى 19,8 ألف نسمة، ذلك استمراراً لتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بمواصلة المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" بمختلف القرى والنجوع.

وشملت جولة وحدة حياة كريمة، تفقد مشروعات إنشاء مكتب بريد عنيبة، ومدرسة أرمنا الابتدائية، ومدرسة عنيبة الابتدائية، ومكتب بريد إبريم، وتطوير نقطة شرطة عنيبة بنسبة 100% لكل مشرع، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ومكتب بريد الجنينة والشباك ومركز شباب الجنينة والشباك بنسبة 95%، وتفقد مشروع إنشاء نقطة إسعاف إبريم بنسبة 90%، علاوة على مشروع إنشاء المبنى الإدارى وملعب كرة القدم بمركز شباب أرمنا بنسبة 60%.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، بضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل تكثيف الجهود لدفع نسب ومعدلات الإنجاز، مع الاهتمام بتنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان.

 

مشروعات حياة كريمة فى قرية عنيبة نصر النوبة (1)
مشروعات حياة كريمة فى قرية عنيبة نصر النوبة

 

مشروعات حياة كريمة فى قرية عنيبة نصر النوبة (2)
مشروعات حياة كريمة فى قرية عنيبة نصر النوبة 

 

مشروعات حياة كريمة فى قرية عنيبة نصر النوبة (3)
مشروعات حياة كريمة فى قرية عنيبة نصر النوبة
 
مشروعات حياة كريمة فى قرية عنيبة نصر النوبة (4)
مشروعات حياة كريمة فى قرية عنيبة نصر النوبة
 
مشروعات حياة كريمة فى قرية عنيبة نصر النوبة (6)
مشروعات حياة كريمة فى قرية عنيبة نصر النوبة 
 
مشروعات حياة كريمة فى قرية عنيبة نصر النوبة (7)
مشروعات حياة كريمة فى قرية عنيبة نصر النوبة
 
مشروعات حياة كريمة فى قرية عنيبة نصر النوبة (8)
مشروعات حياة كريمة فى قرية عنيبة نصر النوبة

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