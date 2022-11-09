نصائح للعناية بالجلد في فصل الشتاء.. منها تجنب الاستحمام بماء ساخن

كتبت فاطمة خليل

أوصت طبيبة أمراض جلدية أمريكية بتجنب الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة في فصل الشتاء مع ضرورة استخدام واقي الشمس للعناية بالبشرة و الجلد في فصل الشتاء، بحسب موقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت أخصائية الأمراض الجلدية الشهيرة في نيويورك ديان مادفيز عن تغييرات بسيطة يجب إجراؤها في روتين العناية بالبشرة والجلد في الشتاء، حيث اقترحت الاستحمام الفاتر باستخدام منظف لطيف ومرطب يحتوي على تركيز عالٍ من حمض الهيالورونيك وببتيدات النحاس والجلسرين خلال النهار.

وأوضحت أن الاستحمام بالماء الساخن يزيل الزيوت الواقية من الجلد ويزيد من فقدان الرطوبة وتهيج الجلد بينما يعزز الماء البارد الدورة الدموية ويزيل السموم من الجسم ويشد المسام مما يجعل جلدك يبدو متجددًا ومنتعشًا.

أثناء الاستحمام، اقترحت طبيبة الأمراض الجلدية استخدام غسول مرطب للجسم من شأنه أن يهدئ البشرة الجافة والحساسة.

في الصيف، أنت بحاجة إلى شيء يحتوي على القليل من الحمض، ولكن خلال فصل الشتاء ، استخدمى شيء ألطف قليلاً ، مثل الرغوة أو المنظفات المرطبة اتبعي ذلك باستخدام كريم مرطب وواقي الشمس.

وقالت "إنك ترغبين في تقليل فقد الماء عبر الجلد ، مما يعني أنك تريد سحب كمية أقل من الرطوبة في بشرتك ''.

هناك حاجة إلى مرطب أسمك قليلاً لتحسين حاجز بشرتنا ضد العناصر، ابحثى عن المنتجات التي تحتوي على تركيز عالٍ من حمض الهيالورونيك وببتيدات النحاس والجلسرين.

وتابعت أنه في حين أن الكثيرين لديهم فكرة خاطئة مفادها أن الواقي الشمسي مطلوب فقط خلال فصل الصيف، إلا أن أشعة الشمس تكون في الواقع أقرب في الشتاء، لذا يجب وضع كريم واقى من الشمس بعامل حماية SPF 15 و SPF 30 على الأقل للوقاية من الأشعة تحت الحمراء.