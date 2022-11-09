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معيط لـ"بلومبرج": الدول المهددة بتغير المناخ بحاجة لتمويل أكثر بأسعار معقولة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:16 ص
معيط لـ"بلومبرج": الدول المهددة بتغير المناخ بحاجة لتمويل أكثر بأسعار معقولة وزير المالية
كتبت: نهال أبو السعود

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قال وزير المالية محمد معيط لوكالة بلومبرج، إن العالم الذي يعاني من التضخم والديون المتزايدة والآثار المناخية المتزايدة يحتاج إلى زيادة جهود بنوك التنمية.

وقال في تصريحات للوكالة: "المزيد من التمويل بتكلفة معقولة وبشروط معقولة سيكون بمثابة نجاح في COP27.

اليوم الأربعاء هو "يوم التمويل" في القمة المنعقدة في شرم الشيخ ، حيث ستركز المناقشة على احتياجات الدول النامية ، خاصة تلك الموجودة في إفريقيا، وقالت بلومبرج ان الرئاسة المصرية تريد مؤتمر المناخ هذا العام الذي ترعاه الأمم المتحدة لتحويل الوعود العديدة التي قطعتها الدول والشركات إلى أفعال حقيقية.

وقال معيط في مقابلة: "المبالغ المطلوبة للتنفيذ ضخمة الآن ، نحن نتحدث عن تريليونات وليس مليارات من الدولارات"

يأمل معيط أن تقدم بنوك التنمية متعددة الأطراف ، مثل البنوك التابعة للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ، حلولاً للأسواق الناشئة، بعد ان أدى ارتفاع الدولار إلى تفاقم الصعوبة التي تواجهها البلدان النامية في سداد ديونها.

 وقال معيط إن المناقشات في COP27 يمكن أن تخلق نموذجًا لمثل هذه الديون، والذي تمت الموافقة عليه من قبل وكالات التصنيف الائتماني. قال "علينا أن نفهم أن الوقت ضدنا".

ووفقا للتقرير، تجد الدول الغنية ، التي لم تحقق بعد هدفها المتمثل في توفير 100 مليار دولار سنويًا للدول الفقيرة لخفض الانبعاثات والتكيف مع كوكب يزداد احترارًا صعوبة في تدبير الأموال نظرًا لبيئة الاقتصاد الكلي، حيث أعلن ريشي سوناك ، رئيس وزراء المملكة المتحدة ، الذي سلم رئاسة اجتماعات مؤتمر الأطراف إلى مصر في وقت سابق من هذا الأسبوع ، عن مبادرات جديدة لحماية الغابات ، لكنها لن تزيد المبلغ الإجمالي الذي تنفقه حتى السنوات الأربع المقبلة.

 


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