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معيط: ضمانات مؤسسات التمويل الدولية أحد الحلول المطروحة للتحول للاقتصاد الأخضر

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:01 م
معيط: ضمانات مؤسسات التمويل الدولية أحد الحلول المطروحة للتحول للاقتصاد الأخضر وزير المالية فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"
شرم الشيخ - إيمان حنا

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قال وزير المالية محمد معيط، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته فى فعاليات قمة المناخ المنعقدة حاليا فى شرم الشيخ، إن من أبرز الحلول المطروحة فى النقاشات حاليا هو سبل إيجاد تمويل رخيص للتحول للاقتصاد الاخضر وهناك حلول تم طرحها لذلك من بينها التسعير الكربوني أى كلما قللت الكربون منحت تمويلا اضافيا، مشيراً إلى أن الحكومة طبقت هذا مع برنامج تحويل السيارات من السولار للغاز.

أضاف معيط؛ فى تصريحاته؛ من بين الحلول المطروحة للنقاش توفير ضمانات من مؤسسات التمويل الدولية لتخفيض التكلفة، وضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص للتحول للاقتصاد الاخضر .

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة،والمساهمة في إنقاذ البشرية.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر الأطراف cop27  مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول ، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب  40  ألف مشارك من أنحاء العالم ،وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.

وتسعى مصر، التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثها المدمرة.

ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخي.


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