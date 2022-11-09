مساعد وزير الخارجية الأمريكي يتجه إلى مصر للمشاركة في COP27

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غادر جيفري بيات، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة، الولايات المتحدة، متجها إلى شرم الشيخ، للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ COP27.



وأفاد بيان صدر عن الخارجية الأمريكية أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة سيشارك في الأحداث والحوارات لتعزيز التعاون العالمي بشأن انتقال الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات عبر القطاعات، وسلاسل التوريد المهمة، والابتكار التكنولوجي.



وأشار البيان إلى أن مشاركة جيفري بيات في cop27 بجانب وفد الولايات المتحدة بقيادة المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري، يؤكد التزام الولايات المتحدة بمعالجة أزمة المناخ مع تعزيز أهداف أمن الطاقة بواشنطن من خلال مجموعة من المبادرات والشراكات الملموسة.