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مسؤول صينى لـ"سامح شكرى": نشيد بتركيز كوب 27 على قضية تنفيذ تعهدات المناخ

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 06:18 م
مسؤول صينى لـ"سامح شكرى": نشيد بتركيز كوب 27 على قضية تنفيذ تعهدات المناخ وزير الخارجية سامح شكري يستقبل المبعوث الصيني للمناخ
كتب أحمد جمعة

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استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  COP27، اليوم، الأربعاء، شي شينهوا مبعوث المناخ الصيني.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى، باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكرى أكد خلال اللقاء على الدور المهم الذى تضطلع به الصين في عمل المناخ الدولي، ودورها الرئيسي من خلال مجموعة الـ 77 + الصين التي أصبحت ذات ثقل كبير في عمل المناخ الدولي متعدد الأطراف، معرباً عن التطلع لاستمرار التشاور والتنسيق مع الصين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

وأفاد السفير أبو زيد بأن المبعوث الصيني أكد من جانبه على حرص بلاده على نجاح مؤتمر COP27، موضحاً أن محصلة اتصالاته مع الأطراف الدولية خلال الفترة الماضية تشير إلى وجود رغبة حقيقية لتقديم حلول لشتى قضايا عمل المناخ الدولى، كما أشاد بتركيز المؤتمر على قضية تنفيذ تعهدات المناخ التي أصبحت تمثل ضرورة ملحة لتحويل الوعود إلى واقع ملموس، مضيفاً أن تضمين قضية الخسائر والأضرار لأول مرة على جدول أعمال المؤتمر خلق مناخاً إيجابياً مع بداية المؤتمر.


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