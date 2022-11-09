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مراسم جنازة رؤوف غبور بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية السبت المقبل

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 05:03 م
مراسم جنازة رؤوف غبور بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية السبت المقبل الدكتور رؤوف غبور
كتبت : أماني سمير

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أعلنت أسرة الدكتور رؤوف غبور، موعد جنازة الدكتور رؤوف غبور، والذى وافته المنية اليوم، وتكون الجنازة يوم السبت المقبل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الساعة 2 ظهراً  والعزاء بنفس اليوم بالكاتدرائية الساعة 6 مساءً .
 
وتنعي اسرة اليوم السابع الفقيد والذى كان يعانى من سرطان البنكرياس، وتوفي عن عمر يناهز 69 عاما.
 
يذكر أن رؤوف غبور، رئيس  شركة جي بي أوتو، المتخصصة في مجال تصنيع وتوزيع السيارات فى مصر، كان قد قام ببيع حصته الشخصية المباشرة في الشركة مقابل 30.8 مليون جنيه تقريبًا.
 
وأظهر إفصاح مرسل للبورصة، بيع رؤوف كمال حنا غبور 7.3 مليون سهم، تمثل كامل حصته المباشرة 0.67% في جي بي أوتو في إطار إعادة هيكلة بين مساهمين عائلة غبور.
 
وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 4.22 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط رؤوف غبور بمجموعة مرتبطة من الكيانات والأفراد المساهمة في الشركة تستحوذ مجتمعة على 62.7% من إجمالي الأسهم.
 
وقد قررت البورصة المصرية اليوم، إعادة التعامل على أسهم شركة جي بي أوتو، بداية من الساعة 2.15  من تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وذلك بعد إعلان الشركة وفاة الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة، على أن يتولى ابنه نادر تسيير أعمال الشركة لحين اختيار رئيسًا لمجلس الإدارة.

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اليوم السابع بلس



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