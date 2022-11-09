مديرية الطب البيطرى بالغربية: بدء حملات التطعيم ضد الحمى القلاعية خلال أيام

صرح الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية التربية والتعليم فى محافظة الغربية، فى تصريح خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم استئناف حملات التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع خلال أيام قليلة، وذلك بعد الانتهاء من حملات تحصين الأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.
وأضاف أنور أن هذه الحملات مهمة لتحصين الحيوانات والمواشى للحفاظ على الثروة الحيوانية، موضحًا أنه يتم تنظيم فعاليات فى جميع القرى بواسطة أطباء بيطريين متخصصين لتحصين الحيوانات، وأن التحصينات آمنة وفعالة، مناشدًا المربيين وأصحاب المزارع بضرورة التواصل مع الحملات لتحصين حيواناتهم من تلك الأمراض.
مديرية الطب البيطرى بالغربية: بدء حملات التطعيم ضد الحمى القلاعية خلال أيامالأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:00 ص
الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية
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صرح الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية التربية والتعليم فى محافظة الغربية، فى تصريح خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم استئناف حملات التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع خلال أيام قليلة، وذلك بعد الانتهاء من حملات تحصين الأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.
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