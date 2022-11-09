محافظ كفر الشيخ يفتتح المقر الإدارى لمركز شباب أبو غنيمة بسيدى سالم

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المقر الإدارى لمركز شباب أبو غنيمة بسيدى سالم، اليوم الأربعاء، جاء ذلك بحضور اللواء حسن البحيرى، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب.

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه حجرات الأنشطة الرياضية، والألعاب المتعددة، وتابع ممارسة شباب أبو غنيمة للألعاب، وممارسة الأطفال من عمر 8 سنوات لعبة الكاراتيه.

وتبلغ مساحة المقر الإدارى 200 متر بطرح من قبل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة 2 مليون جنيه، ويضم المركز ملعب خماسى وملعب قانونى ترابى وبساط للعبة الكاراتيه.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تزامناً مع احتفالات العيد القومي للمحافظة تشهد افتتاح العديد من المنشآت الرياضية، وكان آخرها افتتاح ملعب المركزية الخماسى بالحامول بتكلفة 550 ألف جنيه ضمن النهضة الرياضية الكبيرة التى تحدث على أرض المحافظة، بالإضافة إلى الانتهاء من تسليم مراكز الشباب بقرى مطوبس، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى مرحلتها الأولى بمطوبس.

كما أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مديرية الشباب والرياضة تعمل على تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب وتطوير الملاعب ضمن خطتها الإضافية الإنشائية بالتوازى مع الإنشاءات الجديدة، ضمن الخطة الاستثمارية حتى تضمن استمرار المنشآت الرياضية لتعمل بكفاءة لتستطيع تقديم خدماتها الرياضية والثقافية و غيرها للنشء والشباب، و يعد الافتتاح اليوم قيمة مضافة للرياضة بكفر الشيخ وخطوة جديدة للمحافظة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فى إطار متصل، فإن أبناء المحافظة على موعد مع صرح رياضى يسير العمل به على قدم وساق وهو مركز التنمية الشبابية بسخا الذى جاء تنفيذه على أرض المحافظة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ليكون منارة رياضية و مقصداً جديداً لأبناء المحافظة لإعداد جيل من الرياضيين قادر على خوض البطولات الدولية بكل قوة.