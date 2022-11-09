محافظ قنا يبحث تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة

قنا صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، المهندس على منوفى، رئيس مصلحة الرى، لبحث تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والاستعداد لاستقبال موسم السيول، ومناقشة مشروع تبطين الترع، جاء ذلك بحضور حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس كمال محمود الجمل وكيل وزارة الموارد المائية والرى، وأحمد أبو المجد، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.

وهنأ محافظ قنا المهندس على منوفى بتوليه منصبه الجديد كرئيس لمصلحة الري بالوزارة، متمنياً له التوفيق وتعاون مثمر بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة قنا لتنفيذ المشروعات المشتركة.

واستعرض الداودي ومنوفي العديد من المشروعات مثل الاحتياجات المائية للمحافظة والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، واستعدادات المحافظة لاستقبال موسم الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء، والتعامل الفوري مع التغيرات المناخية التي قد تشهدها المحافظة خلال الفترة القادمة، فضلا عن مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تبطين الترع والمصارف والذي يساهم في توفير كمية كبيرة من المياه المهدرة ونظافة مياة سقى الزرع وسلامتها من التلوث ومن ثم سرعة وصول المياه بالترع الرئيسية أو الفرعية على حد سواء.