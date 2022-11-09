محافظ سوهاج يكشف تفاصيل مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدورى لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والعمل على إزالة أية معوقات، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة.

حضر الاجتماع كذلك النائب زكريا حسان، والنائب حاتم مبارك، والنائب نور أبو ستيت، والنائب محمود أبو الخير، والنائبة نانسى نعيم، أعضاء مجلس النواب، وممثلى دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية ".

بدأ الاجتماع بمناقشة موقف المشروعات التى تم تنفيذها والجاهزة للاستلام، وموقف توصيل " الغاز، والكهرباء، والاتصالات" للبدء فى أعمال رصف الطرق، وذلك بـ 181 قرية، بعدد 30 مجلس قروى بالمرحلة الأولى من المبادرة.

ووجه المحافظ بسرعة العمل على الانتهاء من المشروعات المتبقية، وعرض المعوقات أولا بأول، للتعامل معها وإزالتها بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وضرورة المتابعة المستمرة للانتهاء من كافة المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة فى التنفيذ.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف تركيب الأكشاك الكهربائية فى قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى الطلب المقدم من أهالى نجع " عزبة حمد " بمركز دار السلام؛ لتوصيل خدمة الصرف الصحى إلى منازلهم، ووجه المحافظ بالعمل على دراسة موقف النجوع والتوابع من توصيل الخدمات الأساسية، وخاصة الصرف الصحى.

واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة "، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها.