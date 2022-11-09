محافظ الدقهلية يطلق مبادرة "ازرع" بهدف زراعة 25 ألف فدان قمح

الدقهليه فريق محافظات

أطلق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، مبادرة "ازرع"، والتى تستهدف زراعة 25 ألف فدان قمح بنطاق المحافظة، من خلال صغار المزارعين بعدد من القرى بنطاق مراكز الدقهلية، وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، والمهندس طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وريمون راضي مسئول حياة كريمة بجمعية الهيئة القبطية الإنجيلية، ورفعت ثابت منسق التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية.

وأوضح مختار أن المبادرة توفر 150 طن تقاوي قمح يتم توزيعها على صغار المزراعين بقرى مراكز السنبلاوين وميت غمر واجا والمنصورة وطلخا.

وفي هذا السياق كلف مختار كلا من وكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بضرورة تكثيف الجهود المطلوبة لتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة وتقديم لجميع اعمال المبادرة لتحقق اهدافها المرجوة بنطاق محافظة الدقهلية.

جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف زراعة مساحة 150 ألف فدان من محصول القمح، من خلال العمل مع عدد 100 ألف مزارع، في عدد 8 محافظات هي الدقهلية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة والقليوبية والفيوم وذلك بهدف التوسع في زيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح بالمحافظات المستهدفة، من خلال توفير التقاوي المعتمدة عالية الجودة بما يساهم في العمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، هذا ويتم من خلال المبادرة تنفيذ المدارس الحقلية في بالمحافظات المستهدفة بالمبادرة للعمل على دعم المزارعين فنيًّا من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في زراعة محصول القمح مما يساعدهم على زيادة إنتاجيتهم وتقليل تكاليف الإنتاج للمحصول.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في كافة القضايا التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بالمحافظات، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن، وفي إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وكل من الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتورة نهي طلعت عبد القوي امين التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموى.