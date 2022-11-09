محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق الإسماعيلية - السويس الزراعى

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أعمال فرد طبقة الأسفلت بطريق بر أيسر ترعة السويس (الإسماعيلية - السويس الزراعي)، وذلك في بداية العمل بالمرحلة الثانية من مراحل تطوير الطريق.

الذي قامت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بإنهاء كافة أعمال المرحلة الأولى منه، بتكلفة إجمالية 60مليون جنيه بإجمالي أطوال 8 كيلو متر.

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، أنه خلال الأسبوعين القادمين، سيتم الوصول بأعمال فرد الطبقة الأسفلتية إلى كوبري أبو سميحة، وهو نهاية حدود مركز ومدينة الإسماعيلية، وبداية حدود مركز ومدينة فايد مضيفًا، أن مديرية الطرق والنقل تقوم حاليًا بأعمال فرد الطبقة الأسفلتية، كما قامت بأعمال التوسيع والرصف ونقل المرافق للمرحلة الثانية.

وشدد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية؛ تخفيفًا على المواطنين، وإيجاد محاور مرورية بين مدينة الإسماعيلية عاصمة المحافظة وبقية مراكز ومدن الإسماعيلية.