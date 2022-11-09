"لسان العصفور" تقلل أمراض القلب.. تناولها باعتدال

كتبت ميرفت رشاد

غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين الأرز بسبب شكله ، ولكن" لسان العصفور" هو في الواقع نوع من المكرونة، ويتم استخدامه على نطاق واسع في الحساء، لكن هل هذه المكرونة المحبوبة صحية؟ إليك ما يقوله خبراء التغذية، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

ما هو لسان عصفور؟

يُصنع تقليديًا من دقيق السميد المصنوع من القمح الصلب، هذا النوع من القمح الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين ينتج دقيقًا خشنًا في كثير من الأحيان ، لكن قيمتها الغذائية تعتمد على كيفية معالجتها، تُصنع مكرونة لسان عصفور من القمح الكامل عادةً من القمح الصلب المطحون بالحجر ، مما يعني أن النخالة والجنين والسويداء كلها سليمة.

الفوائد الصحية للسان عصفور:

يغذي جسمك ودماغك

تتناسب المكرونة ، بما في ذلك لسان عصفور، مع نمط الأكل الصحي ،عندما تستهلك بكميات مناسبة ، يمكن أن تكون إضافة رائعة للأطعمة التي تستمتع بها بالفعل، وفقا لورا جيراتي خبيرة تغذية قائلة : "الكربوهيدرات مثل الحبوب الكاملة والخبز والمكرونة تؤدي العديد من الأدوار المهمة في نظامنا الغذائي، والأهم من ذلك أنها مصدر الطاقة المفضل لأجسامنا ومصدر طاقة الدماغ الوحيد".

يبقيك ممتلئًا لفترة أطول

الحبوب الكاملة غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض معينة مثل مرض السكري وأمراض القلب، والأكثر من ذلك ، تعمل الألياف على إبطاء عملية الهضم وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة، سيساعدك اختيار لسان عصفور المصنوع من القمح الكامل أيضًا على تلبية الإرشادات الغذائية 2020-2025 لتوصية الأمريكيين بـ 3 حصص (أو 48 جرامًا) من الحبوب الكاملة يوميًا و 28 إلى 34 جرامًا من الألياف.