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لأول مرة.. الأطفال يشاركون فى قمة المناخ COP27 بـ10 جنسيات مختلفة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:19 م
لأول مرة.. الأطفال يشاركون فى قمة المناخ COP27 بـ10 جنسيات مختلفة الاطفال المشاركين في قمة المناخ
شرم الشيخ - منال العيسوى

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تعلق اليوم فعاليات هيئة إنقاذ الطفولة الدولية في مؤتمر الصباح CO27 في شرم الشيخ، بمشاركة 10 أطفال من مصر من جنسيات مختلفة، الحديث عن تأثير التغير المناخي على حقوق الأطفال وكيفية التصدي الأزمة من وجهة اظرهم وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ COP التي يشارك بها الأطفال كمتحدثين خلال المناقشات مع المسؤولين وصانعي القرارات.
 
وضمت الفعاليات جلسات تناقش "العمل بقيادة الأطفال والمراهقين من أجل تغير المناخ و دور الإعلام في تعزيز مشاركة الأطفال في العمل المناحي والتمكين النساء والفتيات من سياسات وبرامج مناخية لاحجة"، وتعد هذه الجلسات في القطاعين الزرقاء والخضراء، وكانت هيئة إنقاذ الطفولة قد أطلقت هذا العام حملة عالمية بعنوان "جبال الأمل" والتي تلقي الضوء على نادر الأزمة المناخية على حقوق الأطفال في العالم كله، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للأطفال القيادة هذه الجملة عن طريق الاستماع إليهم وتوصيل أصواتهم إلى المسؤولين بالإضافة إلى دعمهم في المفيد حملات ومبادرات تعبر عن أحلامهم الطالب بعقد مؤتمر الأطراف العالمي السنوي للأطفال قبل اجتماعات COP العالمية السنوية والتأكد من أن أصواتنا مسموعة" هكنا اقسم الأطفال المشاركين في نموذج محاكاة ( COP مطالبهم من أجل كوكب أفضل لهم كانت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية قد نظمت COP للأطفال قبل أيام من انطلاق مؤتمر COP27 اتحضير الأطفال أبطال المناخ والاستماع إلى أفكارهم و مطالبهم بشأن التغير السباعي وتأثيره على حقوقهم. 
 
وعقدت هيئة إنقاذ الطفولة جلسات استماع مع 4000 طفال في مختلف المحافظات حول آراءهم بشأن تغير السلاح حلا لـ الأشهر السابقة، لجمع أفكار ومطالب وتوصيات وحلول وأمال واحتياجات الأطفال من مختلف القنات العمرية والحنفيات، وتسليط الضوء عليها في الفترة التي تسبق مؤتمر COP27 وما بعده، والتأكد من أن صانعي القرار الرئيسيين ملتزمون بقية توصياتهم في المستقبل القريب. كما قام ينظم ورشة عمل مع الإعلام والصحافة قاموا خلالها الأطفال بعرض توصياتهم وطلباتهم من الإعلام في ما يخص هذه القضية، وكان لإنقاذ الطفولة أيضا حضور قوي في 2017 الذي عقد قبل أيام في شرم الشيخ حيث قام الشباب المشاركين ترسم لوحات فنية تعبر عن رأيهم في قضية المناخ وكتابة رسائلهم، وتم عرض هذه اللوحات في جناح المجتمع المدني في المنطقة الزرقاء.
 
وعلى المستوى الدولي، نظم مكتب حبك للدعوة بالتعاون مع السفارة المصرية، وبحضور هيئة انقاذ الطفولة ، جلسة على هامش الجلسة 51 لمجلس حقوق الإنسان: "أصوات الأطفال في COP27 وما بعده" هذا الحدث هو الأول في سلسلة المجهود المستمرة لتحسين مساحة الأطفال في صنع القرار المناخى على جميع المستويات، وجلب أصوات الأطفال في COP27، وتألفت اللجنة من ثلاثة ممثلين عن الأطفال من مصر والبرازيل وباكستان، كما مثلت طفلة من هيئة إنقاذ الطفولة في عصر الأطفال في جلسة نظمها الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع السفارة المصرية في أديس أبابا.
 
للحديث عن دور الأطراف المختلفة في COP27 وأطلقت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تقرير جديد الشهر الماضي بعنوان 42 مليار سبب لإنهاء أزمة المناخ، حيث أعرب أكثر من خمسين ألف طفل حول العالم عن مخاوفهم وتأثيرات التغيرات المناخية عليهم، ويشهد الأطفال في الدول مرافقة ومنخفضة الدخل العسيرات حقيقية في ألفاظ المناخ، مثل سنوات الجفاف المتتالية، وزيادة أحداث الطقس الشديدة والقاسية، كالفيضانات والأعاصير.
 
 
الاطفال يشاركون في قمة المناخ
الاطفال يشاركون في قمة المناخ

فعاليات هيئة إنقاذ الطفولة الدولية
فعاليات هيئة إنقاذ الطفولة الدولية

جناح المجتمع المدنى
جناح المجتمع المدنى

الأطفال يشاركون في قمة المناخ
الأطفال يشاركون في قمة المناخ
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الاطفال المشاركون
الاطفال المشاركون

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