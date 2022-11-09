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أكرم القصاص
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كينيا تعرب عن استعدادها للعمل مع صندوق النقد الدولي لضمان نمو اقتصادي مستدام

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 08:00 ص
كينيا تعرب عن استعدادها للعمل مع صندوق النقد الدولي لضمان نمو اقتصادي مستدام الرئيس الكيني وليام روتو
أ ش أ

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أعرب الرئيس الكيني، وليام روتو، في محادثات مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن بلاده على استعداد للعمل مع الصندوق لضمان النمو الاقتصادي المستدام.

وقال روتو، خلال الاجتماع، الذي عُقِد على هامش فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، إن كينيا ترحب بدعم صندوق النقد الدولي من أجل بناء مرونة الاقتصاد الكيني وضمان النمو الاقتصادي المستدام.


وأضاف أن بلاده ستعمل مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في التغلب على آثار تغير المناخ.


كما أجرى روتو محادثات ثنائية مع رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا، قال فيها إن الشركات السلوفاكية في مختلف القطاعات ستساهم بالإيجاب في نمو الاقتصاد الكيني.


وصرح: "ندرك اهتمام الشركات السلوفاكية في مجالات الطاقة والنقل والبناء والبنية التحتية والمياه والزراعة والتكنولوجيا التي ستسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي لبلدنا".


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