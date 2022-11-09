وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إن قوة من المُستعربين تسللت بسيارة إلى داخل المخيم، واختطفت المواطن زهران زهران".

وتعيد إسرائيل اعتقال الأسرى المحررين وذويهم من حين لآخر من باب التضييق على أسرهم وتكديرهم.. وعندما يكون الاختطاف من داخل "مُخيم"، يختار الاحتلال عادة قوة من جنود المُستعربين، الذين يرتدون ملابس فلسطينية للتمويه ولتنفيذ عملية الاعتقال دون إثارة الشكوك فيهم من أهل المخيم.