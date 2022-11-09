ضبط 4 مخالفات مخابز والتحفظ على زبادى منتهى الصلاحية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شنت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملة مكبرة بمركز أرمنت غرب الأقصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق.

وأسفرت تلك الحملات فى مجال المخابز عن ضبط مخالفتين لخبز ناقص الوزن، وضبط عدد 2 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، أما في مجال الأسواق تم ضبط عدد 130 علبة زبادي منتهية الصلاحية، وضبط 1440 قطعة بسكويت بمخزن بدون ترخيص وبدون فواتير، وضبط عدد 10 كراتين زيت طعام بمحل بدون ترخيص وبدون فواتير، وضبط مستودع بوتاجاز تصرف في عدد 50 أسطوانة بوتاجاز منزلي وبيعها بالسوق السوداء، وضبط عدد 2 مخالفة عدم ممارسة النشاط بمستودع بوتاجاز، وضبط عدد 6 مخالفات عدم الإعلان عن الاسعار، وضبط عدد 4 مخالفات عدم وجود شهادة صحية.

وفى نفس السياق قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، برفقة مدير إدارة التموين بالطود محمود علي حسن دياب، حملة للمرور على المحلات التجارية والمخابز والشركة المصرية للسلع التموينية فرع الطود، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، للمرور بصفة دورية على جميع المحلات التجارية والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق لمتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار وضبط ممارسات الاحتكار والمخالفين.

وتم خلال الجولات التأكد من وجود أرصدة السلع التموينية الأساسية والإضافية، والتأكد من استلام التجار للسلع التموينية المقررة، وضبط أي مخالفات، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد 8 محاضر ضد تجار تموين مخالفين للغلق في المواعيد الرسمية بدون تصريح رسمي من إدارة التموين، وعدد 10 محاضر لمخابز ما بين تصرف المواصفات ونقص وزن رغيف الخبز، وعدد 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار.



حملات على المخابز بالأقصر



ضبط مستودع بوتاجاز تصرف في عدد 50 اسطوانه بوتاجاز







