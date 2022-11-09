اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:24 م
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ضبط المتهم بمغافلة بائع هواتف محمولة وسرقته فى سوهاج

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:23 م
ضبط المتهم بمغافلة بائع هواتف محمولة وسرقته فى سوهاج حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى القنوات الإخبارية يظهر خلاله أحد الأشخاص متواجد داخل محل بيع هواتف محمولة ويقوم بغافلة البائع والاستيلاء منه على مبلغ مالى.

 بالفحص توصلت التحريات إلى أن الواقعة حدثت بتاريخ 6/11/2022 بمحل بيع مستلزمات هواتف محمولة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج ملك "أحد الأشخاص" وكذا العامل المتواجد بالمحل أثناء الواقعة "مقيمان بذات الناحية" (ولم يتم تحرير أية محاضر بالواقعة).

أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بأنه مرتكب الواقعة، وضُبط بحوزته (مبلغ مالى - السماعة التى قام بشرائها) وتم استدعاء المتواجد بالمحل "المجنى عليه" وتعرف على المتهم وإتهمه بمغافلته وسرقته فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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سرقه محل هواتف

اخبار مصريه



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