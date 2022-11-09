صحة الإسماعيلية تجرى الكشف على 1300 حالة فى قافلة طبية بالكيلو 17 القنطرة غرب

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية علاجية متعددة التخصصات، الأهالى" منطقة الكيلو 17 التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، علي مدار يومي 7 و8 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك بتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وأشراف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حيث تم الكشف علي 1300 حالة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن القافلة أجرت الكشف الطبي في عيادة الباطنة علي 382 حالة، وعيادة الأطفال علي 410 حالة، وعيادة النساء علي 61 حالة، وتنظيم الأسرة علي 61 حالة، والمسالك 140 حالة، والجراحة علي 99 حالة، والأشعة 2 ، والأسنان 105 حالات، والضغط والسكر 40 حالة، مؤكداً انه تم تقديم العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية، عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفوائد التغذية السليمة، لافتا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها و دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف الدكتور علي حطب، أنه القافلة الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تضم أكثر من 80 صنف دوائي مجانى، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية، مضيفا انه تم اختيار منطقة الكيلو 17 بالقنطرة غرب، نظراً للكثافة السكانية الكبيرة في القطاع الريفي، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعي القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.

وأكدت الدكتورة بثينة بركات مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسماعيلية ، أنه تم الكشف على 1300 بوحدة الكيلو 17 التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، لافتا أن تلك القافلة تأتى استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " ضمن مبادرة حياة كريمة" بشأن للنهوض بمستوى الخدمة الطبية و العلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.