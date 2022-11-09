شيخ الأزهر يستقبل نائب الرئيس المالديفي لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوى

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، فيصل نسيم، نائب رئيس جمهورية المالديف، يرافقه وفد رفيع المستوى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

ونقل فيصل نسيم، تحيات الرئيس إبراهيم محمد صلح، رئيس جمهورية المالديف، لفضيلة الإمام الأكبر وتقديره لجهود فضيلته في نشر قيم الأخوة والتعايش، كما سلم فضيلته دعوة رسمية من الرئيس المالديفي لزيارة البلاد، معربا عن شكر بلاده للأزهر الشريف على استقبال طلاب المالديف الوافدين للدراسة فيه وتلقي العلوم الشرعية والعربية من هذه القلعة العلمية العريقة.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للمالديف حكومة وشعبا، مؤكدا استعداد الأزهر الدائم لتعزيز التعاون العلمي والدعوي مع المالديف لنشر المنهج الأزهري الوسطي فيها وتعزيز روح التسامح والسلام المعروفة عنها، كما أكد فضيلته استعداد الأزهر لتدريب أئمة المالديف في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، لتنمية مهاراتهم العلمية والدعوية اللازمة لمواجهة الفكر المتطرف والمفاهيم المغلوطة.