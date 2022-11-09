شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" تسرح 11 ألف موظف

وكالات

أعلنت شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" أنها ستسرح 11 ألف موظف، في إطار حملة تخفيض النفقات التي أعلنت عنها قبل أيام، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى فى شريط عاجل.

كما قررت "ميتا"، مواصلة تجميد التعيينات الجديدة حتى الربع الأول من العام المقبل، ضمن خطة تهدف إلى خفض الإنفاق، في ظل التباطؤ الحاد في سوق الإعلانات الرقمية، وتذبذب الاقتصاد العالمي الذي يواجه مخاطر الركود.

ووجه زوكربيرج رسالة اعتذار للموظفين الذين شملهم قرار التسريح، قائلا: "أريد أن أتحمل المسؤولية عن هذه القرارات وكيف وصلنا إلى هنا.. أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لأولئك المتأثرين".

يذكر أنه من المتوقع أن تؤثر عمليات التسريح على عدة آلاف من الموظفين.

وذكرت ميتا أن لديها أكثر من 87000 موظف في نهاية سبتمبر، وطالب المسؤولون في الشركة بالفعل الموظفين بإلغاء السفر غير الضروري.

وستكون عمليات التسريح المخطط لها أول تخفيضات واسعة في عدد الموظفين تحدث في تاريخ الشركة البالغ 18 عامًا، وعلى الرغم من أنه أصغر على أساس النسبة المئوية من التخفيضات في شركة تويتر الأسبوع الماضي، والتي طالت حوالي نصف موظفي تلك الشركة، إلا أن عدد موظفي Meta المتوقع أن يفقدوا وظائفهم قد يكون الأكبر حتى الآن في شركة تقنية كبرى خلال عام، والتي شهدت تقلصًا في صناعة التكنولوجيا.