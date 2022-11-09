شاهد البابا تواضروس يترأس صلاة العشية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

ترأس البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، لمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، صلاة العشية بالكتدرائية المرقسية بالإسكندرية وتكريم طلاب الإسكندرية المتفوقين الحاصلين على المراكز الأولى فى المراحل التعليمية المختلفة: في الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى أوائل الشهادات الجامعية و الدراسات العليا، والمتفوقين من ذوي القدرات الخاصة، وذلك بمقر الكنيسة المرقسية، بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية.

يأتي ذلك خلال زيارة رعوية للبابا تواضروس الثاني لمحافظة الإسكندرية، تستمر لمدة يومين، يقوم خلالها بالقاء عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، ويعقد اجتماعه الأسبوعي كما يشهد لقاء الآباء الكهنة وتكريم المتفوقين.

واستقبلت بطريرك الكرازة المرقسية بالإسكندرية، مساء اليوم، الطلاب المتفوقين، من المراحل التعليمية المختلفة، واسرهم، حيث ألتقطوا صورة تذكارية مجمعة قبل بدء مراسم التكريم والاحتفال.

ويكرم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، متفوقي المحافظة من الشهادات الآتية:

-الحاصلين على شهادات عليا حكومية معتمدة إذ كان دكتوراه أو ماجستير بتقدير امتياز.

- أوائل الجامعات العامة والخاصة والمعاهد العليا بترتيب على الدفعات وحاصلين على امتياز مع مرتبة الشرف.

- أوائل الثانوية العامة.

- أوائل لشهادات الأجنبية الموازية للثانوية العامة (IG- American).

- أوائل الدبلومات الفنية والزراعية والصناعية.

- المتفوقين علميا من ذوي القدرات الخاصة، وهو البند المستحدث عن السنوات الماضية.

- أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين علي 99% فيما فوق.

كما يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،صلاة القداس الإلهى صباح غد، الخميس، يتخلله ترقية قرابة 18 كاهناً من آباء كهنة الكنائس في الإسكندرية من رتبة القس إلى القمصية، ينتمون إلى جميع كنائس القطاعات الأربعة بالمحافظة، ليصل إجمالى عدد القمامصة في الاسكندرية إلى 72 قمصا.



البابا-داخل-الكنيسة



المكرمين



حفل-التكريم



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قداسة-البابا