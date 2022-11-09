سكوتر كهربائى صديق للبيئة يجوب شوارع شرم الشيخ ضمن قمة المناخ.. صور

كتبت – مرام محمد

"سكوتر" كهربائي أخضر يلفت نظرك فور رؤيته وهو يجوب شوارع مدينة شرم الشيخ بطلاقة، لنقل ضيوف مؤتمر قمة المناخ (cop27)، إنه مشروع "رابيت موبيليتي" الفائز بالمركز الأولى على مستوى الجمهورية عن المشروعات المحلية الصغيرة بالمؤتمر الإقليمي للمشروعات الخضراء الذكية.

تم اختيار مشروع " رابيت موبيليتي"، ضمن أفضل المشروعات الخضراء عن محافظة الجيزة، والمقدمة من اللواء أحمد محمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي بعد أن نجح في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، قال اللواء أحمد محمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي بمحافظة الجيزة، إن المشروع يعطي اهتماما كبيرا لجعل المستقبل مستداما بيئيا، كونه وسيلة مواصلات قليلة التكلفة وصديقة للبيئة، تحافظ على البيئة وتساهم في حل أزمات الكثافات المرورية، وتوفر فرص عمل للشباب، وتحقق عائدا اقتصاديا كبيرا للدولة، وتواكب توجه الدولة في التحول للمشروعات الخضراء الذكية.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع "السكوتر" يعد وسيلة مواصلات ذكية بديلة للتوك توك، تحل أزمة المسافات القصيرة، وتتميز بكونها وسيلة آمنة وسريعة جدا وسهلة الاستخدام، يمكن استخدامها بشكل يومي والتحرك بها بسهولة في الطرق دون أي معوقات، بتكلفة جنيه واحد للدقيقة الواحدة.

وأشار إلى أن الـ"سكوتر" يعمل إلكترونيًا من خلال تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، يستخدمه المواطن من خلال محفظته الإلكترونية، ويتم من خلاله قراءة الـ"Qr Code" الموجود على "السكوتر" لمسحه إلكترونيا، كما أنه يتصل بنظام تتبع عن بعد "GPS” يراقب تحركاته ويضمن لقائده عوامل الأمن والسلامة، وبعد انتهاء كل رحلة يتم ربطه بـ"جنزير معدني" بأي حائط بالشارع.

وكرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللواء الدكتور أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى المشروعات المحلية الصغيرة، بالمؤتمر الإقليمي للمشروعات الخضراء الذكية.



سكوتر كهربائى صديق للبيئة بشرم الشيخ



سكوتر كهربائى صديق للبيئة يجوب شوارع شرم الشيخ



سكوتر كهربائى صديق للبيئة يجوب شوارع شرم الشيخ ضمن قمة المناخ