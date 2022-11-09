اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شراكة عالمية فى حماية الأرض..

رسائل أمريكية من شرم الشيخ عن أهمية cop27 وتحديات المناخ.. إنفوجراف

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:04 م
رسائل أمريكية من شرم الشيخ عن أهمية cop27 وتحديات المناخ.. إنفوجراف جون كيرى

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أعرب جون كيرى المبعوث الأمريكى الخاص بتغير المناخ؛ عن سعادته بمشاركته فى قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، كوب 27، مشيرًا إلى أن التعاون الجماعى يحقق نقاشات تلك القمة إلى نتائج وأهداف ملموسة.

جون كيرى
جون كيرى
 
جون كيرى المبعوث الأمريكى الخاص بتغير المناخ:
سعيد بمشاركتى فى قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ
تعاوننا يحول النقاشات إلى أهداف محققة وملموسة  
سنبذل كل الجهود لتنفيذ وعود التعامل مع تغيرات المناخ
نحتاج دعم وتعاون المجتمع المدنى والحكومات أيضا 
لا بد أن يشارك الجميع فى حماية الأرض والتحول للطاقة النظيفة
 

امريكا

آل جور نائب الرئيس الأمريكى الأسبق:

أُطلق مبادرة "سباق المناخ" خلال فعاليات قمة المناخ cop27
162 مليون طن كربون تُطلق فى الهواء والعالم أمام مشكلة كبيرة
الغازات الدفيئة توازى حرارة قنبلة هيروشيما 600 ألف مرة
زيادة الحرارة ترفع معدلات التصحر وجفاف الأنهار
الكربون أخطر تهديد للاقتصاد العالمى ولدينا حلول رخيصة
الرياح والطاقة الشمسية طوق نجاة ومصر تستخدم تلك الإمكانيات
يُمكن مضاعفة الطاقة المتجددة 400 مرة وهناك فجوة تمويل فى أفريقيا

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

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COP27 Egypt

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COP 2022

كوب 27

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مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

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