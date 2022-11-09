رسائل أمريكية من شرم الشيخ عن أهمية cop27 وتحديات المناخ.. إنفوجراف

أعرب جون كيرى المبعوث الأمريكى الخاص بتغير المناخ؛ عن سعادته بمشاركته فى قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، كوب 27، مشيرًا إلى أن التعاون الجماعى يحقق نقاشات تلك القمة إلى نتائج وأهداف ملموسة.
جون كيرى
جون كيرى المبعوث الأمريكى الخاص بتغير المناخ:
سعيد بمشاركتى فى قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ
تعاوننا يحول النقاشات إلى أهداف محققة وملموسة
سنبذل كل الجهود لتنفيذ وعود التعامل مع تغيرات المناخ
نحتاج دعم وتعاون المجتمع المدنى والحكومات أيضا
لا بد أن يشارك الجميع فى حماية الأرض والتحول للطاقة النظيفة
آل جور نائب الرئيس الأمريكى الأسبق:
أُطلق مبادرة "سباق المناخ" خلال فعاليات قمة المناخ cop27
162 مليون طن كربون تُطلق فى الهواء والعالم أمام مشكلة كبيرة
الغازات الدفيئة توازى حرارة قنبلة هيروشيما 600 ألف مرة
زيادة الحرارة ترفع معدلات التصحر وجفاف الأنهار
الكربون أخطر تهديد للاقتصاد العالمى ولدينا حلول رخيصة
الرياح والطاقة الشمسية طوق نجاة ومصر تستخدم تلك الإمكانيات
يُمكن مضاعفة الطاقة المتجددة 400 مرة وهناك فجوة تمويل فى أفريقيا
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