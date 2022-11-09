رسائل أمريكية من شرم الشيخ عن أهمية cop27 وتحديات المناخ.. إنفوجراف

أعرب جون كيرى المبعوث الأمريكى الخاص بتغير المناخ؛ عن سعادته بمشاركته فى قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، كوب 27، مشيرًا إلى أن التعاون الجماعى يحقق نقاشات تلك القمة إلى نتائج وأهداف ملموسة.



جون كيرى

جون كيرى المبعوث الأمريكى الخاص بتغير المناخ:

سعيد بمشاركتى فى قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ

تعاوننا يحول النقاشات إلى أهداف محققة وملموسة

سنبذل كل الجهود لتنفيذ وعود التعامل مع تغيرات المناخ

نحتاج دعم وتعاون المجتمع المدنى والحكومات أيضا

لا بد أن يشارك الجميع فى حماية الأرض والتحول للطاقة النظيفة

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