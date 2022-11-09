اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 05:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء باكستان يطلع العالم فى COP27 على محنة بلاده من الفيضانات المدمرة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:38 م
رئيس وزراء باكستان يطلع العالم فى COP27 على محنة بلاده من الفيضانات المدمرة شهباز شريف
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أبلغ رئيس الوزراء الباكستانى، شهباز شريف، العالم على محنة باكستان المتضررة من الفيضانات المدمرة، وقال أن بلاده بحاجة ماسة إلى التمويل الإضافي لإعادة البناء والتأهيل في المناطق المتضررة.
 
جاءت تصريحات رئيس الوزراء شهباز شريف خلال إلقاء البيان الوطني في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ في شرم الشيخ بمصر اليوم.
 
وأطلع شهباز شريف التجمع الدولي أن الفيضانات الكارثية الناجمة عن التغير المناخي التي شهدتها بلاده أثرت نحو 33 مليون شخص، وقال إن الفيضانات دمرت البنية التحتية بما فيها الطرق والسكك الحديدية إلى جانب المحاصيل الزراعية، وأضاف أنه وفقاً للتقديرات الرسمية إن باكستان عانت من الأضرار والخسائر بسبب الفيضانات المدمرة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي.
 
وصرح شهباز شريف بأن حكومته تنفق الأموال الضخمة لتوفير الإيواء والمواد الغذائية والمستلزمات اللازمة الأخرى للمتضررين، وأعرب عن شكره للمجتمع الدولي على توسيع الدعم الفوري لدعم ضحايا الفيضانات في بلاده، وقال شهباز شريف أن بلاده تواجه فجوة التمويل لسد الاحتياجات للمتضررين، وطالب بتحديد تمويل المناخ والموارد المستدامة مع آلية شفافية لسد احتياجات البلدان النامية.

باكستان

شهباز شريف

الفيضانات

شرم الشيخ

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

قمة المناخ شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة