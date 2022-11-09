رئيس وزراء باكستان يطلع العالم فى COP27 على محنة بلاده من الفيضانات المدمرة

كتبت: هناء أبو العز

أبلغ رئيس الوزراء الباكستانى، شهباز شريف، العالم على محنة باكستان المتضررة من الفيضانات المدمرة، وقال أن بلاده بحاجة ماسة إلى التمويل الإضافي لإعادة البناء والتأهيل في المناطق المتضررة.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء شهباز شريف خلال إلقاء البيان الوطني في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ في شرم الشيخ بمصر اليوم.

وأطلع شهباز شريف التجمع الدولي أن الفيضانات الكارثية الناجمة عن التغير المناخي التي شهدتها بلاده أثرت نحو 33 مليون شخص، وقال إن الفيضانات دمرت البنية التحتية بما فيها الطرق والسكك الحديدية إلى جانب المحاصيل الزراعية، وأضاف أنه وفقاً للتقديرات الرسمية إن باكستان عانت من الأضرار والخسائر بسبب الفيضانات المدمرة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي.

وصرح شهباز شريف بأن حكومته تنفق الأموال الضخمة لتوفير الإيواء والمواد الغذائية والمستلزمات اللازمة الأخرى للمتضررين، وأعرب عن شكره للمجتمع الدولي على توسيع الدعم الفوري لدعم ضحايا الفيضانات في بلاده، وقال شهباز شريف أن بلاده تواجه فجوة التمويل لسد الاحتياجات للمتضررين، وطالب بتحديد تمويل المناخ والموارد المستدامة مع آلية شفافية لسد احتياجات البلدان النامية.