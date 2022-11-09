ونقلت صحيفة دون الباكستانية عن وزيرة الإعلام ماريوم أورنجزيب قولها عبر حسابها الرسمي على تويتر :" رئيس الوزراء غادر إلى العاصمة البريطانية في "زيارة خاصة عبر طائرة خاصة".

وهذه هي الرحلة الثالثة لرئيس الوزراء شهباز إلى لندن منذ أن تولى منصبه في أبريل الماضي وتأتي قبل تعيين قائد الجيش الجديد، حيث من المقرر أن تنتهي ولاية رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا في 29 نوفمبر المقبل .

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد أعرب أمس الثلاثاء عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تنظيم القمة المهمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأكد شهباز شريف أن باكستان ملتزمة تماما بأهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وأنها عرضت المساعدة على الدول الأعضاء في تبادل الخبرات الفنية في مجال استعادة الغابات في الأراضي الجافة، وذلك في حديثه في اجتماع الدورة السابعة والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب27) المنعقد في شرم الشيخ بمصر.

ووصف شهباز شريف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بأنها خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لإنقاذ الكوكب من كوارث تغير المناخ، وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر باعتبارها أول مبادرة من نوعها لاستعادة النظام البيئي في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن باكستان قد وسعت بالفعل تعاونها من خلال تبادل المعرفة وتوفير الخبراء.

وذكر شهباز شريف أن أهداف المبادرة تتماشى مع أهداف السياسة الوطنية للغابات في باكستان وبرنامج باكستان خضراء الذي يهدف إلى حماية الغابات والحياة البرية والنظم البيئية في باكستان بحلول عام 2030.