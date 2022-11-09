رئيس جامعة بنى سويف: تجديد شهادة الأيزو 9001 فى نظم إدارة الجودة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تجديد الشهادة الدولية في نظم إدارة الجودة "الأيزو" 9001 لجامعة بني سويف بنجاح وبفاعلية عالية طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية، وذلك بناء على توصيات لجنة المراجعة الخارجية والتي أتمت عملها بعد مراجعة لكافة الملفات والوثائق المطلوبة على مدار يومين، وذلك من خلال استقبال الجامعة للجنة المراجعة الدورية من قبل الشركة المانحة لشهادة الأيزو 9001 برئاسة المهندس ممدوح فتحي كبير المراجعين بالشركة حيث تم مراجعة إجراءات تطبيق النظام وملفات الأيزو 9001 بمختلف الإدارات العامة بالجامعة.

وأكد الدكتور منصور على استيفاء الجامعة للمعايير المطلوبة وإجراءات تطبيقها بكافة الإدارات العامة طبقا لتقرير لجنة المراجعة الخارجية، مما أهل الجامعة لتجديد 3 شهادات للأيزو 9001: شهادة باسم جامعة بني سويف والثانية باسم مركز ضمان الجودة والثالثة باسم الجهاز الإداري بالأمانة العامة للجامعة.

وأثنى رئيس الجامعة على الدور الذي قام به مركز ضمان الجودة بالجامعة في متابعة تطبيق النظام ومراجعته وتقويمه باستمرار لضمان الحفاظ على استمرارية شهادة الايزو بالجامعة وذلك بالتعاون مع كافة مديري الإدارات العامة ومسئولي الملفات بجامعة بني سويف.

وأكد الدكتور عبد الرحيم حسين مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة الى أهمية تطبيق معايير الجودة والاعتماد في كافة كليات ومراكز وإدارات الجامعة، من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة بكل إدارة، وكذلك جودة العملية التعليمية بالكليات للتأهيل للحصول على الاعتماد القومي والدولي لما له من دور فعال في تحسين مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية وكذلك في جذب المزيد من الطلاب الوافدين.

يذكر أن شهادة الأيزو 2015 :9001 هي مواصفة دولية في نظم ادارة الجودة ومدتها 3 سنوات ويتم متابعتها سنويا، وهي إحدى شهادات الاعتماد الدولية التابعة للمؤسسة الدولية للتوحيد القياسي (ISO ومقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا.