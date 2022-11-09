"حياة كريمة" تطلق ثانى جلسات الحوار المجتمعى من القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقدت مؤسسة حياة كريمة بالاسماعيلية ثانى جلسات الحوار المجتمعي من مركز ومدينة القنطرة غرب بالاسماعيلية عقب الجلسة الأولى التى اقيمت الأسبوع الماضي من قصر ثقافة الإسماعيلية.

وذلك بحضور العميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية والمحاسب ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ورجال الدين الإسلامي والمسيحى والأوقاف والازهر وعمد وشيوخ ومشايخ القنطرة غرب.

وجاء ذلك استعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستجابةً لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية مع مختلف أطياف المجتمع، وأطلقت مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية حوار مجتمعي موسع شارك به بعض المواطنين من قرى مركز ومدينة القنطرة غرب والقنطرة شرق وبمشاركة القوي الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية وذلك ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية قد بدأتها المؤسسة استعدادا لأطلاق المرحلة الثانية من المبادرة.

وأقيمت الجلسة الحوارية بإحدى القاعات بالقنطرة غرب بمشاركة منسقي مركزى القنطرة شرق والقنطرة غرب بمبادرة حياة كريمة.

وفى البداية تحدث المحاسب ممدوح أنور رئيس مركز و مدينة القنطرة غرب مرحبا بضيوف القنطرة غرب ومؤسسة حياة كريمة كما تحدث العميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية عن مبادرة حياة كريمة للتعريف بالمبادرة الرئاسية وان المشروعات بالمؤسسة غير مقصورة على البنية التحتية فقط ولكن تضمن ايضا مشروعات تنموية.

ثم تحدث الدكتور عصام ماهر منسق حياة كريمة بالقنطرة شرق عن مشروعات حياة كريمة بقرى مركز القنطرة شرق وكيف أصبحت قرى القنطرة شرق قرى تتمتع بالحياة الكريمة عقب إقامة العديد من المشروعات الخدمية المهمة بقرى مركز القنطرة شرق.

وخلال الجلسة تم إجراء حوارًا مجتمعيًا، وذلك في إطار جولات مبادرة حياة كريمة للتعريف بالمبادرة الرئاسية والاستماع إلى مطالب وآراء المواطنين قبل تنفيذ المبادرة داخل مراكز وقرى المرحلة الثانية بمحافظة الإسماعيلية.