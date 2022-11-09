حياة كريمة بقنا تعقد جلسة حوار مجتمعى بقرية المحروسة

قنا صابر سعيد

عقدت حياة كريمة بقنا جلسة للحوار المجتمعى بقرية المحروسة التابعة لمجلس ومدينة قنا، وذلك بحضور أحمد عصمت، مدير مكتب حياة كريمة، وسميحه عبدالرحيم، منسق مؤسسة حياة كريمة بقنا، وشاذلى البرنس، نائب رئيس مجلس مدينة قنا.

تضمنت الجلسة استعراض حول المشروعات المخطط تنفيذها بالقرية، كما شملت نقاشاً مع الأهالي والإجابة عن تساؤلاتهم المختلفة حول المشروعات المختلفة التى سيتم تنفيذها فى الفترة القادمة.

ورصدت الجلسة أهم الاحتياجات السريعة من الحالات المستحقة والأسر الأولى بالرعاية، كما تم الاستماع لجميع شكاوى الحضور وتسجيلها لإمكانية التوصل لحلول عاجلة بشأنها.



حياة كريمة بقنا تعقد جلسة حوار مجتمعي بقرية المحروسة