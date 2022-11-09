جامعة السادات تطلق قافلة طبية بـ"كفر سنجلف الجديدة" ضمن حياة كريمة

المنوفية - فريق محافظات

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات اليوم الأربعاء قافله طبيه مجانية لقرية " كفر سنجلف الجديدة " مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك إستكمالاً للمشروع القومي الذي تتبناه جامعة مدينة السادات، حرصاً منها لتعظيم دورها المجتمعي لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظة المنوفية والبحيرة.

تأتي القافلة الطبية ضمن مبادرة حياه كريمه التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مطلع عام 2021، والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك ، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من القوافل البشريه والبيطريه والزراعية.

تأتي القافلة برعاية الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة، وإشراف المهندس حمدي الشامي مديرعام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، ضمت القافله العديد من العيادات من(باطنه ، أطفال ، عظام ، جلدية وكذلك التحاليل الطبية).

ومن جانبه، أعرب الدكتور خالد جعفر، رئيس الجامعة، عن سعادته البالغه بنجاح فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشروعات البيئيه والتنمويه، وكذلك منظومة العمل المشاركه فى هذه المبادره متمثله فى كلية الطب البيطري، والإداره الطبيه ، ومعهد الهندسه الوراثيه، والإداره العامه لخدمة المجتمع ،وأشاد بالآداء الرائع لفريق عمل القافله ، وأثنى على مشاركتهم الفعاله والجهود المبذوله فى سبيل إنجاح القوافل الشامله لخدمة أهالى القرى الأكثر إحتياجا فى المرحلة الثانية من المبادرة بمراكز وقري المنوفية "منوف والباجور وقويسنا "، مشيراً إلى إستمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للإستمرار فى تنظيم قوافل شامله بصفه دوريه للمناطق والفئات الأكثر احتياجا.