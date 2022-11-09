اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 05:29 ص
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جامعة الإسكندرية تبدأ تسكين طلاب الفرقة الخامسة طب بالمدينة الجامعية غدا

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 05:00 ص
جامعة الإسكندرية تبدأ تسكين طلاب الفرقة الخامسة طب بالمدينة الجامعية غدا جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تبدأ المدينة الجامعية بجامعة الإسكندرية تسكين الفرقة الخامسة بكلية الطب بالمدن الجامعية اعتبارا من غد الخميس ليشمل قبول الطلبة والطالبات قدامى جامعة الحاصلين على تقدير جيد - جيد جدا - امتياز.

كما يشمل القرار قبول الطلبة والطالبات قدامى جامعة/ مستجد أو منقطع مدينة بتقدير امتياز، وطالبت المدينة الجامعية بالإسكندرية الطلاب القدامى التوجه للمباني التي كانوا مقيمين بها العام الماضي وعلى الطلبة والطالبات من فئة مستجد ومنقطع وطلاب الالتماسات مراجعة مسؤلي التسكين لانهاء اجراءات التسكين .
 
وكانت قد أنهت المدينة الجامعية بالإسكندرية تسكين الطلاب المستجدين بالجامعة منذ بداية العام الدراسى الجديد. 
 
 


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