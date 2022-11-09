ثقافة شمال سيناء تنظم ورش فنية إبداعية لأطفال حضانة وتقدم أنشطتها بالمدارس

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظمت محافظة شمال سيناء ورش فنية إبداعية متنوعة لأطفال حضانة محكمة شمال سيناء داخل المحكمة تحت إشراف قصر ثقافة العريش بحضور المستشار محمد منير عبد الفهيم رئيس المحكمة، ومحمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.

وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، أن الورش تضمنت رسم بألوان الباستيل والفلوماستر والخشب وتشكيل صلصال، وورشة حكى قصة بعنوان "الكرة الذهبية" ويشمل برنامج الثقافة المقدم باقة متنوعة جديدة من الفنون، حيث يعرض مسرح العرائس لعمل عروض للأطفال بالحضانة، وورش حكي بالإضافة إلى عروض لفرقة الأطفال الاستعراضية.

كما شملت أنشطة فرع ثقافة شمال سيناء بناء على برتوكول التعاون بين فرع ثقافة شمال سيناء ومديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء تنفيذ احتفالية ثقافيه وفنية بمدرسة الشهيدة بسمة سعيد راشد، ومسابقة كأس التفوق الثقافى والفنى للمرحلة الابتدائية بين معهد العريش الجديد الابتدائي الأزهر ى ومعهد العريش القديم الأزهرى، وفاز باللقاء فريق معهد العريش الجديد الابتدائي الأزهرى، وتخلل اللقاء فقرات من الشعر وتشكيل بالصلصال، وفى قصر ثقافة بئر العبد عقدت ورشة فنية فى "الرسم"، وقام قصر ثقافة الشيخ زويد بتنفيذ ورشة حكى بعنوان "سلوك الفرد بين زملائه" وشهد بيت ثقافة قاطيه تنفيذ ورشة حكى لكتاب "أرض الماس" للكاتب أحمد نبيه، وعقدت مكتبة الكرامة ورشة فنية فى "الرسم" لرواد المكتبة للأعمار السنية المختلفة وحوار مفتوح مع الأطفال من رواد المكتبة.